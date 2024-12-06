Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi işbirliğiyle eğitmenliğini Öğretim Görevlisi Özgür Deniz Adıgüzel’in yürüttüğü Yaratıcı Drama atölyesi yapıldı.

KAÜ açıklamasına göre, atölye çalışmasına motor ve inşaat gibi farklı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler yer aldı.

Eğitmenliğini Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Özgür Deniz Adıgüzel’in yürüttüğü atölyede, yaratıcı drama ile öğrencilerin ifade becerilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarttıkları eğitsel bir süreç yaşandı.