KATİP DEMİR'DEN GAZZE AÇIKLAMASI NEREDE İNSANLIK?

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir nerde insanlık.

Gazze’deki üzücü hastane saldırısını haberlerden öğrendiğini belirten Katip Demir sivilleri hedef alan saldırılarını endişe ile izliyoruz. Bu saldırılar kabul edilemez.

Hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum.” ifadelerini kullandı. İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalaması sonucu 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Demir nerde bu dünya?

Katiller kendi kanlarında boğulacaklar kaçış yoktur. İlahi adalet illaki tecelli edecektir. Dünyadaki müslümanlar uyursanız sıra sizede gelecek bu yılan sizide ısıracak.

Açıklamasında bulundu.