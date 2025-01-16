Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile başkent Şam'da bir araya geldi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve beraberindeki heyet Şam'ı ziyaret etti.

Halk Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Şara, görüşmede siyasi ve ekonomi alanları başta çeşitli konuları ele aldıklarını belirterek, "Katar son 14 yılda Suriye halkını destekleyen ülkelerden biriydi. Her zaman Suriye halkının yanındaydı." dedi.

İsrail'in Suriye topraklarını işgaline yönelik soruya yanıt veren Şara, İsrail'in eskiden Suriye'ye yönelik saldırılarında İran destekli gruplarlar ile Hizbullah'ı bahane ettiğini ancak Baas rejiminin yıkılmasıyla bu gerekçelerinin geçersiz olduğunu belirtti.

Şara, İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'na sadık olduklarını yineledi.

- "Katar, Suriye halkının barış ve adalet arayışında hep yanında olacaktır"

Al Sani de Şam'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve yeni bir dönemi inşa etmenin yanı sıra çeşitli konuları ele aldıklarını kaydetti.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Al Sani, "Katar, Suriyeli kardeşlerine yardım elini uzatmaktadır. Katar, Suriye halkının barış ve adalet arayışında hep yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Al Sani, "Sivillerin korunması ve devlet kurumlarının istikrarı konusunda yeni Suriye yönetiminin attığı olumlu adımlardan memnun olduğumuzu dile getirmek istiyorum." diye konuştu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, sözlerine şöyle devam etti:

"Altyapının yeniden aktif hale getirilmesi için gerekli teknik desteği vereceğiz. Elektrik sektörüne de yardım edeceğiz. Bu kapsamda 200 megavatlık bir anlaşma olacak. Geleceğe yönelik ortaklık hedefliyoruz."

İsrail'in Suriye topraklarına girmesini kınayan Katar Başbakanı, Tel Aviv yönetimine işgal ettiği bu topraklardan çekilmesi çağrısında bulundu.

Katar'ın Suriye'deki yeni yönetimle çeşitli konularda iş birliğine hazır olduğunu dile getiren Başbakan Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yakın zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

(AA/AN/ŞEB)