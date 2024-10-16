Eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ev sahipliğinde yapılan gayriresmi görüşmeyi “bir ilerleme adımı" olarak değerlendirip, "daha fazla görüşme ve garantör güçlerle görüşme yolunu açtığını” söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında dün akşam BM merkezinde yapılan gayrıresmi yemek sonrası Rum tarafından ilk değerlendirme eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’ten geldi.

“Cyprus Times” gazetesinin sorularını cevaplayan Kasulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “herhangi bir görüşmeye oturmak için koştuğu şartların bir kenara bırakıldığını” iddia etti. Yemek formundaki gayrıresmi görüşmede Ada’da, ilave barikatlar açılmasına atıf yapılarak Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) görüşülmesi konusunda uzlaşıldığını hatırlatan Kasulidis, “Bunun ilerleme adımı olduğunu düşünüyorum. 7 yıldır var olan durağanlıkta en azından bir hareketlilik oldu.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın “baştaki görüşlerinin ve görüşmeye oturmak için koştuğu şartları" bildiklerini söyleyen Kasulidis “En azından dün gece bu şartlar geçerli değildi. Anladığımız kadarıyla gayrıresmi olarak adlandırıldığı için genişletilmiş görüşmelerde de geçerli olmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Kasulidis, gayrıresmi görüşmelerin hedefinin, doğrudan görüşmeleri gündeme getirmek olduğu görüşünü ortaya koyarak “Gayrıresmi olarak adlandırılıyor çünkü Kıbrıslı Türk lider öyle dememizi istiyor. Ancak bu, görüşme olduğunu değiştirmez. Elbette sıfır ve durağanlık görüşmelere götürmez, gayrıresmi görüşmelerin bu perspektifi vardır.” iddiasında bulundu.

Yoannis Kasulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın dün akşamki gayrıresmi yemeğe katılmasının “tamamen kendi kararı olmadığını” da öne sürerek, “Türkiye’nin tavrında bir değişiklik eğilimi olduğu görünüyor” dedi.

Kasulidis dün akşamki yemeğin çıkmazın kalkmasını gündeme getirebileceğinden iyimser olduğunu ve mevcut durumun “hiçbir şekilde Kıbrıs sorununun çözümü olarak görülemeyeceğini” sözlerine ekledi.