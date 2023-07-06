Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde 30 baş kasaplık kuzu, 3 baş kasaplık koç, Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde 35 baş kasaplık oğlak, 30 baş kasaplık keçi ve 10 baş kasaplık tekenin kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı duyuruldu.

Taban fiyatlarının kuzu 135 TL/Kg, 100 TL/Kg, oğlak 125 TL/Kg, Keçi 85 TL/Kg ve Teke 90 TL/Kg olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı belirtilirken, ödemelerin peşin(nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı bildirildi.

Kasaplık satışına sunulan hayvanlar ilgili çiftliklerde görülebileceği kaydedilen açıklamada, tekliflerin en geç 14 Temmuz Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı ifade edildi.

İhaleyi kazananların en geç 21 Temmuz Cuma güne kadar hayvanları almak zorunda olduğu kaydedilen açıklamada, aynı gün mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararının iptal edileceği belirtildi.