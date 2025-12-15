Karşıyaka’da dün bulunan cansız erkek bedeni ile ilgili yapılan ileri soruşturmada, 2 Aralık tarihinde, Türkiye’nin Hatay ilinde denizde kaybolan Refik Sahiloğulları (E-57) isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 13.30 sıralarında, Karşıyaka’da Şirinyalı mevkiinde, deniz içerisinde kayalıklar üzerinde, cansız olarak bulunan Sahiloğulları üzerinde yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı.

Kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu tespit edilecek.