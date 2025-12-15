Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) iş birliğinde Ortaköy Dr. Remzi Gönenç Sokak’ta yapımı tamamlanan İMO Anı Parkı hizmete açıldı.

Parkta merhum İMO üyeleri ile 6 Şubat depreminde kaybedilen Şampiyon Melekler anısına oluşturulan anıt da yer alıyor.

Açılışa LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İMO Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve yöneticileri ile İMO yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.

-Başkanı Harmancı: “Lefkoşa vefanın da başkentidir”

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı açılışta yaptığı konuşmada; kayıpların yüreklerde derin ve unutulmaz bir iz bıraktığını belirterek, Anı Parkı’nın anılara sahip çıkmanın ve geleceğe umutla bakmanın güçlü bir simgesi olacağını vurguladı. Projenin sivil toplum, meslek odaları ve yerel yönetimler arasında örnek bir iş birliğini temsil ettiğini söyleyen Harmancı, “Bu parkla Lefkoşa, vefanın da başkenti olduğunu bir kez daha gösterdi. Geçmişe sahip çıkmak ve kente emek verenleri anmak çok önemli” dedi.

-“Bilim, sağlam şehirler için rehberimizdir”

LTB ve İMO arasındaki iş birliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni eden Harmancı, toplumun aydınlık yüzünü temsil eden meslek odalarıyla yerel yönetimlerin birlikte çalışmasının olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Harmancı, ayrıca parkta kendi ailesi açısından da bir anı bulunduğunu belirterek, İnşaat Mühendisliği Fakültesi son sınıf öğrencisi iken kaybettikleri merhum abisinin isminin parkta yer aldığını kaydetti.

Bilime ve mühendisliğe vurgu yapan Harmancı, “Bilime inandığımızda İSİAS gibi acıları yaşamayız. Mühendisliğe önem verdiğimizde sağlam şehirler ve güvenli binalar inşa edebiliriz” dedi.

-Ekinci: “Bu Park Sadece Yeşil Bir Alan Değil, Hafızası da Olan Bir Mekandır”

İMO Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci de, İMO’nun her zaman toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirterek, parkın merhum İMO üyelerinin anılacağı kamusal bir alan olarak tasarlandığını söyledi.

Ekinci, “Bugün burada sadece bir park açmıyoruz. Bu alan, hafızası olan, geçmişi ve yaşanmışlıkları barındıran bir mekandır. Parkın en önemli unsurlarından biri de merhum İMO üyeleri ile 6 Şubat depremindeki kayıplarımızın anısına oluşturulan anıttır” dedi.

-“Bu anıt, yaşanan yıkımın nedenlerinin unutulmaması ve mühendisliğin öneminin hatırlatılması açısından anlamlıdır”

Deprem sonrası toplumsal sorumluluk bilinciyle enkaz alanında görev yapan İMO eski Başkanı Gürkan Yağcıoğlu’nun da açılışa katıldığını belirten Ekinci, ayrıca İMO Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Coşan ile Oda Laboratuvar Müdürü Enver Toker tarafından enkazdan getirilen numunelerin de anıtta sergilendiğini belirtti. Ekinci, bu anıtın yaşanan yıkımın nedenlerinin unutulmaması ve mühendisliğin insan hayatındaki hayati öneminin hatırlatılması açısından büyük anlam taşıdığını kaydetti.

Ekinci, projenin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür edrek parkın hayırlı olmasını diledi.

-Yetkili: “Sevgi ve saygı ile beslenen vefa duygusu insanları birleştiren en değerli olgulardandır”

Merhum İnşaat Mühendislerinin ailelerini temsilen Havva Yetkili park açılışında olmanın kendisini duygulandırdığını söyledi. Yetkili, sevgi ve saygı ile beslenen vefa duygusunun insanları ve toplumları birleştiren en değerli olgulardan birisi olduğunu ve bugün açılışta bu olgunun kendilerini birleştirdiği özel bir ana tanıklık ettiklerini kaydetti.

Yetkili emek veren herkese teşekkür ederek; ülkelerin ekonomik kalkınmasında mühendislik hizmetleri ve inşaat mühendisliği hizmetlerinin ne kadar ön planda olduğunu vurguladı. Yetkili, "Bugün kaybettiğimiz meslektaşlarımızı anarken gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe yaptığı çalışmalar ülkemize önemli kazanımlar sağlamıştır.” dedi.

-Aktuğralı: “Dayanışmanın en güzel örneğini 6 Şubat ve sonrasında gösterdik. Anıt da bunun bir yansımasıdır"

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Temsilcisi Murat Aktuğralı ise adalet mücadelesini sürdürdüklerini kaydetti. "Burada mühendislik biliminin çok değerli temsilcileri var. Bugün yaratılan eserde isimleri depremle özdeşleşen çocuklarımızın, kayıplarımızın adının da anılması bizler için çok değerli" diyen Aktuğralı deprem denince ilk Şampiyon Melekler'in akıllarına geldiğini belirtti.

Depremin ülkenin gerçeği olduğunu dile getiren Aktuğralı, "Bizim toplum olarak bilime ne kadar çok inandığımızı gururla anlatıyorum. Bu inancı yitirmeyelim. Mühendisliğin temsilcileri olarak bu yoldan sapmayalım ve deprem gerçeğimizi hiç unutmayalım" diye konuştu.

LTB, İMO ve katkı koyan herkese çok teşekkür eden Aktuğralı, " Dayanışmanın en güzel örneğini 6 Şubat ve sonrasında toplum olarak gösterdik. Bu anıt da bunun bir yansımasıdır. Çocuklarımızın ismini yaşatmak bizlerin bir borcudur. Ülkemizde ve farklı coğrafyalarda da çocuklarımızın isimlerini en güzel şekilde yaşatmayı kendimize bir borç bildik. Sizlerin dayanışması ile kendimizi bu anlamda çok daha güçlü hissediyoruz.” dedi.

-"Sürdürülebilir şehircilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanan park çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sunacak şekilde hayata geçirildi"

Açıklamada parkla ilgili şu bilgiler de aktarıldı:

"Anı Parkı, sürdürülebilir şehircilik ilkeleri doğrultusunda tasarlanarak çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sunacak şekilde Lefkoşa’ya kazandırıldı. Yaklaşık 3,5 dönümlük alan üzerine kurulan parkta 1000’e yakın bitki ve ağaç yer alıyor.

Parkta 190 metre uzunluğunda kaldırım, 200 kişilik amfi alanı ve 25 araç kapasiteli otopark bulunuyor. Alanda ayrıca İMO’nun merhum üyelerini temsilen oluşturulan anıt ile Şampiyon Melekler Anıtı da yer alarak parkın toplumsal hafıza açısından önemli bir buluşma noktası olmasına katkı sağlıyor.

Projede çevre dostu uygulamalar ön planda tutulurken, doğal alanların korunmasına özen gösterildi ve toplumun sosyal ihtiyaçlarıyla uyumlu, çok amaçlı bir kamusal alan oluşturuldu.