Kumyalı - Ziyamet anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Bültenine göre, Ziyamet istikametinden Kumyalı istikametine doğru seyreden Mustafa Abat (E-21), yönetimindeki MZ 569 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Mustafa Karaman (E-39) yönetimindeki SJ 151 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile SJ 151 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erdal Mercan (E-36) ve MZ 569 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim Yaman (E-20) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.