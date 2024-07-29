Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen sahtekarlıkla kayıt temini suçundan tutuklanan Yemenli Abdulaziz Fadhala bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 18.16 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde yapılan trafik kontrolü esnasında durdurulan KZ 619 plakalı araç sürücüsü olan Abdulaziz Fadhala’nın kardeşinin ehliyetini kullanarak, ekipleri yanıltmaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlının kendisini yurt dışında bulunan kardeşi Salman Fudhalah olarak tanıtıp, ona ait sürüş ehliyetini ekiplere gösterdiğini ve trafik cezasının kardeşi adına yazılmasını sağladığını belirtti. Polis, zanlının kardeşinin kimliğine büründüğünün anlaşılması üzerine 27 Temmuz’da tutuklandığını açıkladı. Polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, yaz okulu için ülkesine gitmeyip, burada kaldığını, yakında sınavları olduğunu, tutuklu kalırsa okulunun aksayacağını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.