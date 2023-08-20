KARAYOLLARINDA GÜZEL İŞLER YAPILIYOR

Ergün Yahat

Karayolları Dairesi Müdürlüğüne atandığı günden itibaren elindeki kısıtlı personele rağmen müdür Dürdane Abi Acı gerek gözlemlediği gerekse gelen ihbarlara müdahale edişi vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Yol kenarlarında devrilen uyarıcı levhalar tekrardan yerlerine monte edilirken Mutluyaka köyü girişi yıllardır çökmuş olan yol asvaltlanırken, Lefkoşa Gazimağusa ana yolundaki çökmüş yerler tekrar asvaltlanması yanında ana yol kenarlarındaki kuru otların temizlik işlerininde süratle devam ettiği görüldü.

Çok sayıda vatandaş bir başkadır hizmete kadın elinin değmesi yorumunda bulundu.