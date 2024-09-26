Karayolları Dairesi Müdürlüğü, 2 bin 32 kilodan ağır kamyonların yüklü olarak Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkinden itibaren Girne’ye girişleri, 5 bin kilo ve üzerindeki kamyonların, Girne -Lefkoşa ana yolu ile Girne-St.Hilarion mevki arasına trafikte seyretmelerinin yasak olduğunu hatırlattı.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 18 Mayıs 1989 tarihinden bu yana 2 bin 32 kilodan ağır kamyonların yüklü olarak Lefkoşa-Girne ana yolunun 19’uncu kilometresinden (Ciklos mevki) itibaren Girne’ye girişleri veya bu yolu kullanmalarının yasaklandığı anımsatıldı.

Daha sonra 1 Mart 2018 tarihinde ise 5 bin kg ve üzerinde ağırlıkta kamyonların Girne-Lefkoşa ana yolunda, Girne giriş (alt-üst geçit) ile St.Hilarion mevki arasında trafikte seyretmelerinin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Gelinen aşamada dairemiz müdürlüğü gördüğü lüzum üzere Fasıl 83, Umumi Yollar Yasası’nın 4. maddesinin verdiği yetkiyle 23 Eylül 2024 tarihli bildiriyle 2018 yılından itibaren geçerli olan 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne-Lefkoşa anayolunda Girne giriş (alt-üst geçit) ile St.Hilarion mevki arasında seyretmelerini yasaklayan bildirisini tekrardan yayınlamıştır.”

Açıklamada, her iki bildirinin de yürürlükte olduğu vurgulandı.

Her iki bildirinin de Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nün Fasıl 83, Umumi Yolları Koruma Yasası’nın 4. maddesi gereği trafik yol güvenliği ve kamu düzeni için yayımlandığına dikkat çekilen açıklamada, sürücülerin bu kurallara riayet etmeleri gerektiği belirtildi.