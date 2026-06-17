Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirlği ekipleri tarafından dün gece saat 21.00 sıralarında şüpheli olarak görülen A.M.(E-42) ile M.O.’nun (E-35) üzerlerinde ve A.M.’nin aracında yapılan aramalarda, A.M.’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, M.O.’nun tasarrufunda ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

-Girne’de bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren şahıs tutuklandı

Girne’de, bu sabah saat 01.30’da kamuya açık bir yer olan Beşparmaklar Caddesi’nde, Y.E. (E-29) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş olduğu sırada, mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.