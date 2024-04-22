Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'u ziyaret etti.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Karaoğlanoğlu ilkokulu Müdürü Ayşem Tomgüsehan, Müdür Muavini Havva Kanlı Yoran ve öğrenciler yer aldı.

Başkan Şenkul, öğrencilere gelecekteki meslek hedeflerini sordu, belediye başkanı olsalar neler yapmak istediklerini dinledi.

Geri dönüşüm, çöp toplama, oyun parkları, bisiklet yolları gibi konuları konuşarak, gelecek hedeflerini paylaşan çocuklar, Şenkul'un koltuğuna sırayla oturarak fikirlerini ve hedeflerini aktardılar.

Ziyaret, Başkan Şenkul'un öğrencilere ve öğretmenlere hediyeler vermesiyle son buldu.