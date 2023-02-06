(Kamalı Haber) – Para Kambiyo Yasasına Aykırı ve Suç Gelirlerinin

Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Etmek suçlarından

tutuklanan zanlı Mustafa Balcı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayşe Develioğlu, olguları

aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mustafa Balcı’nın ; Para Kambiyo

Yasasına Aykırı ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı

Hareket Etmek suçlarına methalder olduğunu belirtti. Polis, zanlının 2 Şubat

2023 tarihinde, saat 07:00 raddelerinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş

yaptığı esnada, yasa gereği yolcu beraberinde taşıyacağı meblağdan yüksek olan

175,570 EURO ve 168.517 ABD Dolar nakit paraları Yetkili Makamlara beyan

etmeyip giriş yaptığı esnada gümrük memurları tarafından tespit edildiğini

söyledi. Polis, aynı gün zanlıdan bahse konu paralarla ilgili olarak izahat

istendiği zaman zanlı cevaben İstanbul'da bir dövizci arkadaşından aldığını

söylediğini, yine aynı gün zanlının şubeye sevk edildikten sonra yaptığı konu ile

ilgili yaptığı sözlü beyanında konu parayı İstanbul'da yerde bulduğunu ve

Kıbrıs'a gelip kumar oynayacağını belirttiğini söyledi. Polis, 02 şubat 2023

tarihinde başlatılan tahkikatta zanlının 3 şubat 2023 günü mahkeme huzuruna

çıkartılarak 3 gün süre ile tutukluk emri temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının

tasarrufunda bulunan para hakkında adaleti yanıltıcı beyan verdiğini, paranın

kaynağını gizlediğini ve tasarrufunda bulunan cep telefonunun şifresini ve

içerisinde takılı bulunan GSM numarasını vermeyerek yine tahkikatın

uzamasına neden olduğunu anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının telefon

numarasının tespit edildiğini ve zanlı ile ülkemizde iletişimde olan kişilerin

tespit edildiğini ve bu kişilerin sorgulanması gerektiğini söyledi. Polis, zanlının

serbest kalması halinde sorgulanacak kişilere müdahale etme olasılığı kuvvetle

muhtemel olduğundan, bu bağlamda zanlının 8 gün süre ile poliste tutuklu

kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının

soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.