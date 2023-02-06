(Kamalı Haber) – Para Kambiyo Yasasına Aykırı ve Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Etmek suçlarından
tutuklanan zanlı Mustafa Balcı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayşe Develioğlu, olguları
aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mustafa Balcı’nın ; Para Kambiyo
Yasasına Aykırı ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı
Hareket Etmek suçlarına methalder olduğunu belirtti. Polis, zanlının 2 Şubat
2023 tarihinde, saat 07:00 raddelerinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş
yaptığı esnada, yasa gereği yolcu beraberinde taşıyacağı meblağdan yüksek olan
175,570 EURO ve 168.517 ABD Dolar nakit paraları Yetkili Makamlara beyan
etmeyip giriş yaptığı esnada gümrük memurları tarafından tespit edildiğini
söyledi. Polis, aynı gün zanlıdan bahse konu paralarla ilgili olarak izahat
istendiği zaman zanlı cevaben İstanbul'da bir dövizci arkadaşından aldığını
söylediğini, yine aynı gün zanlının şubeye sevk edildikten sonra yaptığı konu ile
ilgili yaptığı sözlü beyanında konu parayı İstanbul'da yerde bulduğunu ve
Kıbrıs'a gelip kumar oynayacağını belirttiğini söyledi. Polis, 02 şubat 2023
tarihinde başlatılan tahkikatta zanlının 3 şubat 2023 günü mahkeme huzuruna
çıkartılarak 3 gün süre ile tutukluk emri temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının
tasarrufunda bulunan para hakkında adaleti yanıltıcı beyan verdiğini, paranın
kaynağını gizlediğini ve tasarrufunda bulunan cep telefonunun şifresini ve
içerisinde takılı bulunan GSM numarasını vermeyerek yine tahkikatın
uzamasına neden olduğunu anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının telefon
numarasının tespit edildiğini ve zanlı ile ülkemizde iletişimde olan kişilerin
tespit edildiğini ve bu kişilerin sorgulanması gerektiğini söyledi. Polis, zanlının
serbest kalması halinde sorgulanacak kişilere müdahale etme olasılığı kuvvetle
muhtemel olduğundan, bu bağlamda zanlının 8 gün süre ile poliste tutuklu
kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının
soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
Kara para aklamaya geldi, yakalandı!
(Kamalı Haber) – Para Kambiyo Yasasına Aykırı ve Suç Gelirlerinin
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