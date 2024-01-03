Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, verilecek her "T" izninin çok iyi etüt edilmesi ve sektör temsilcileriyle istişare içinde olunması gerektiğini kaydetti.

Topaloğlu yazılı açıklamasında, 29 Aralık 2023 tarihinde yapılan İzin Kurulu toplantısında, verilen "T" izinlerinin, toplu taşımacılık yapıp, hayatlarını bu işle kazananları büyük kaygı ve endişe içine soktuğunu bildirdi.

“Ülkemizde toplu taşımacılığı şirketleştirme ve ülkede daha çağdaş bir tolu taşımacılık ağı oluşturmak adına yapılan açıklamalar ve bu bağlamda başlatılan çalışmaların; verilen yeni ‘T’ izinleriyle sekteye uğraması, dengelerin bozulması; biz toplu taşımacıları derinden üzer” ifadelerini kullanan Topaloğlu şöyle devam etti:

“Bunun yanında, ülkemizde yasa dışı olarak kiralanan ve denetlenemeyecek noktada olan çok sayıda turistik izinlerin üzerine verilen yeni turistik izinlerin de ülkemizdeki gerçek taşımacılara, bu işlere yatırım yaparak yıllarını vermiş işletmecilere ve turizm taşımacılığındaki kaliteye ciddi zararlar vereceğini vurgularız.”