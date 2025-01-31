Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, bir öğrenci servisi otobüsünde meydana gelen yangında acil servis kapısının açık olmasından dolayı felaketin eşiğinden dönüldüğüne işaret ederek, üniversitelerde taşımacılığın profesyonellere bırakılmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, acil çıkış kapılarına kaynak yapma zorunluluğunun gözden geçirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

İlgililerin otobüslerde tek kapıda ısrar ettiğini ve ön kapıların kaynaklanması zorunluluğu getirdiğini belirten Topaloğlu, yetkililere bu karardan vazgeçilmesi çağrısında bulunarak, "Bu uygulama düzeltilmezse, felaket kaçınılmaz olacak” uyarısını yaptı.