Yunanistan Kapodistrian Üniversitesi'nden bir heyetin, iki günlük temaslarda bulunmak amacıyla bugün Güney Kıbrıs’ta olacağı belirtildi.

Filelefheros gazetesi, Kapodistrian Üniversitesi rektörü başkanlığındaki heyetin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yanı sıra Başpiskopos Yeorgios ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambus Pruncos ile bir araya geleceğini yazdı.

Kapodistrian Üniversitesi heyetinin gelişinin, Başpiskoposluk iş birliğiyle üniversitenin şubelerinin açılabileceği alanları bulan Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambus Pruncos’un çabalarının ardından gerçekleştirildiğine dikkati çeken gazete daha önceden, üniversite şubesinin, Başpiskoposluk ve Lefkoşa Rum Belediyesi’ne ait binalarda faaliyet göstereceğini yazdığını da anımsattı.

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Kapodistrian Üniversitesi’nin, Güney Kıbrıs’ta tıp ve hemşirelik fakültesi açmayı planladığını yazdı.