Küçükerenköy’de dün öğle saatlerinde, C.S.C.(E-48) ve D.M.H.’nin (K-39) kaldığı ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 200 gram ağırlığında Hint keneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve kayıtsız bir hava tabancası bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.