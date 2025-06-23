Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü Kantara Gençlik Kampları için kayıtlar başladı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu yaptığı açıklamada, gençlik kamplarının 7 Temmuz – 13 Eylül tarihleri arasında dokuz dönem olarak gerçekleşeceğini duyurdu.

Başvuruların www.kamp.genclik.gov.ct.tr adresinden online olarak yapılabileceğini de belirten Ozanoğlu, isteyenlerin Gençlik Dairesi facebook ve instagram hesaplarından detaylı bilgi alabileceklerini de ifade etti.

Daireden verilen bilgiye göre, sınıflara göre yer alacak kamp tarihleri aşağıdaki gibidir:

"1. dönem 7-12 Temmuz 9-10. sınıflar; 2. dönem 14-19 Temmuz 6-7. sınıflar; 3. dönem 21-26 Temmuz 12. sınıflar;4. dönem 28 Temmuz-2 Ağustos 7-8. sınıflar; 5. dönem 4-9 Ağustos 10-11. sınıflar;6. dönem 18-23 Ağustos 9-10. sınıflar; 7. dönem 25-30 Ağustos 6-7. sınıflar; 8. dönem 1-6 Eylül 10.11. sınıflar. 9. dönem 8-13 Eylül 7-8. sınıflar"