Kanlıköy’deki 3 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün 18.00 sıralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sonucu, A.H.(E-25) kesici bir aletle M.A.’yı (E-51) ve R.A.’yı (E-31) yaralayıp öldürmeye teşebbüs etti. Kavga sırasında R.A. da A.H.'yi yaraladı.

Böbreğinden ve kalçasından yaralanan M.A üroloji servisinde müşahede altına alınırken, kolundan ve göğsünden yaralanan R.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

A.H. ile R.A., katle teşebbüs, ağır yaralama, tehlikeli silah taşıma ve ciddi darp suçlarından tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.