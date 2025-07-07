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Gazimağusa’da evinde rahatsızlanan 39 yaşındaki Nevin Turaç kurtarılamadı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün 19.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanan Nevin Turaç (K-39), ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Doktor muayenesinde üzerinde darp veya cebir izine rastlanmayan Nevin Turaç’ın ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.