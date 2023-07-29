Güney Lefkoşa’da bulunan eski “Lefkoşa Hastanesi’nin” bulunduğu yerde yürütülen müze inşası çalışmalar sırasında Kanlı Dere’nin kirletildiğine dair bölge halkından şikayetler geldiği, ilgili Rum makamların ise bu suçlamaları reddettikleri bildirildi.

Politis gazetesi, Güney Lefkoşa’da eski “Lefkoşa Hastanesi’nin” olduğu yerde inşasına başlanan müzenin özellikle Kanlı Dere’de kirliliğe sebep olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

Gazete, söz konusu inşaat alanında kullanılan atık su ve diğer atık malzemelerin Kanlı Dere’nin suyunun kirlenmesine ve kötü kokulara sebebiyet verdiğine dair bölge sakinlerinin şikayetçi olduklarını, Rum Çevreciler ve Vatandaşların İşbirliği Hareketi Başkan Vekili Efi Ksanthu’nun ise konuyu Rum Meclisi’ne taşımaya hazırlandığını yazdı.

Habere göre, bu iddiaları reddeden Kamu İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada ise, söz konusu suyun analizlerinin herhangi bir kirlilik ortaya koymadığı vurgulandı.