BRTK 61 yaşında….

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, halkın sesi, kültürün taşıyıcısı ve geleceğin ışığı olmaya devam ettiğini kaydetti.

Kanat BRTK’nın kuruluşunun 61. Yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en güçlü sesi olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 61. kuruluş yıldönümünü gurur ve onurla kutluyoruz.

25 Aralık 1963 yılında, iki mücahidin akülerle çalıştırılan bir vericiden yükselen Bayrak Bayrak burası Türk Mücahidinin sesi ile duyurmuş olduğu bu ses, sadece bir radyo yayını değil, aynı zamanda Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını dünyaya duyurmanın sembolü olmuştur.

Bugün, o kararlı başlangıçtan ilham alarak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, halkımızın sesi, kültürümüzün taşıyıcısı ve geleceğimizin ışığı olmaya devam etmektedir.

Bu anlamlı günde, bu değerli mirası bizlere kazandıran kurucularımıza, emeği geçen tüm çalışanlara ve ortak hedeflerimizde yanımızda olan tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz.

Nice yıllara birlikte ulaşmak dileğiyle…”