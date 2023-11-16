Kanada'nın Vancouver kentinde bir grup protestocu, Başbakan Justin Trudeau'dan İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmasını istedi.

CBC News'in haberine göre, yaklaşık 250 kişi, Vancouver'daki bir restoranın içi ve dışında protesto ettikleri Başbakan Trudeau'dan Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmasını talep etti.

Vancouver Polis Departmanı (VPD), restoranın önünde protestocularla yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun yaralandığını ve protestoculardan 2'sinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkililer, "protestocuların restoranı kuşatması üzerine" Trudeau'nun restorandan ayrılması ve kalabalığın kontrol altına alınmasını sağlamak için 100 polis memurunun görevlendirildiğini belirtti.

İnternette dolaşıma giren videolarda, restoranın dışındaki protestocuların "Ateşkes, hemen şimdi!" sloganları attığı duyuluyor.

Restoranın içinde kaydedilen bir diğer videoda da protestocuların, Trudeau'ya "Ateşkes çağrısında bulunmanız için daha kaç bebeğin ölmesi gerekiyor?" ve "Ellerinde kan var! Soykırımı finanse ediyorsun." diyerek tepki göstermesi dikkati çekiyor.

Görüntülere göre, Trudeau herhangi bir açıklama yapmadan restorandan ayrılıyor.

Trudeau'nun bu protestodan önce de başka bir restoranda yemek yediği sırada "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunması" için protesto edildiği bilgisi verildi.