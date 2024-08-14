Polis açıklamasına göre, dün saat 10.00 sıralarında Boğazköy’de bir apartmanın önündeki araziye çişini yapan S.B (E-53) ve olay yerinde bulunan M.B. (E-25), tasarruflarında bulundurdukları ahşap sopa ve alüminyum koltuk değneğiyle Y.T.’yi darp etti. Yaralanan Y.T. , Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken S.B. ve M.B. tutuklandı.

-Tasarruflarında tabanca ve canlı mermi bulunan 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa ve Gazimağusa’da polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda tasarruflarında tabanca ve canlı mermi bulunan 2 kişi tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından Lefkoşa’da dün saat 18.30 yapılan kontrolde tutuklanan A.Ö.O.'nun (E-36) motosikletinde 9 mm çapında bir tabanca ve 4 canlı mermi bulundu.

Gazimağusa Atalay Sokak’ta ise, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından bu sabah saat 00.45 sıralarında arabasında yapılan aramada 7.65 mm çapında bir tabanca, tabancaya ait şarjör ile 6 canlı mermi tespit edilen B.A.(E-39) tutuklandı.

-KKTC’ye giriş yaparken tasarrufunda ithali yasak patlayıcı madde bulunan kişi tutuklandı

Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tasarrufundaki karton kolide Gümrük ve Rüsumat Dairesi Memurları tarafından yapılan kontrolde, ithali yasak patlayıcı madde olan 100 meşale tespit edilen A.A.(E-45) tutuklandı. Olay bu sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.