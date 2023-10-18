Kamusen Başkanı Metin Atan İsrail’in Gazze’deki bir hastaneye yönelik saldırısının soykırım olduğunu kaydetti, saldırıyı kınadı ve insanlığın bunu kabul edemeyeceğini belirtti.

Kamusen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meltem Sakin ile Gazete Sohbetleri programında konuşan Atan, dünyanın bu noktada ne yapacağını merak ettiğini ifade etti ve “Üçüncü dünya savaşına doğru gidiyor ancak aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birkaç ülke haricinde dünya bunu seyrediyor” değerlendirmesinde bulundu.

KKTC’yle ilgili daha önce sarf ettiği “Filistine dönüyoruz” uyarısını hatırlatan Atan, “Filistin bir zamanlar İsrail’in konumundaydı özelleştirdi, sattı, şu an İsrail onun yerine geçti. Şimdi toprakları bile olmayacak, burada bas bas toprakları satmayın diye bağırıyoruz. Filistinliler ve İsrailliler’in savaş başladıktan sonra haklı olarak akın akın buraya geldiğini duyuyoruz. Çünkü KKTC’den toprak aldılar burada yerleri var. Esas sorun biz ne olacağız! Zaman gösterecek. Göreceğiz. İyi bir görüntü yok” diye konuştu.

-Reçete soruşturması…

Sahte reçete soruşturma süreciyle ilgili olarak da konuşan Atan, “Başbakanlık yapmış olanlar, doktorlar ve saygı değer insanların, suçlu oldukları ispatlanmamış

kişilerin kelepçeli bir şekilde götürülmeleri üzücü ve düşündürücü” dedi.

-Akaryakıt fiyatları…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili söylemlerini değerlendiren Atan, açıklamalarının doğru olduğunu fakat ilerleyen günlerde bunun okkalı zam olarak geri döneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri” etkinliğine katılmak için 200 kişilik bir heyetle Bakü’ye gitmesini de eleştiren Atan, “Ülkede bu kadar pahalılık, sıkıntılı bir dönem söz konusuyken 200 kişilik heyetle gidilmesi ne demek” diye sordu. Ülkeyi ve vatandaşı kimsenin umursamadığı iddiasında bulunan Atan, bu ziyaretin maliyetinin açıklanmasını istedi.