Kamuda yetkili beş sendika, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” sloganıyla yarın eylem yapacak.

Sendikalar adına açıklama yapan, KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, eylemin saat 09.30’da Terminal Çemberi’nde başlayacağını, Girne Kapısı güzergâhı takip edilerek Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önünde sona ereceğini belirtti.

Eyleme katılacak sendikalar; Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) olarak açıklanırken, sendikaların yönetim kurulları düzeyinde katılım sağlayacağı kaydedildi.