Kamuda örgütlü 5 sendika, ekonomik ve sosyal haklarla ilgili taleplerine olumlu yanıt verilmediği gerekçesiyle cuma günü saat 10.00’da Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacak.

2018’den bu yana ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin zor günlerden geçtiğini belirten sendikalar, hükümetin çalışanları yoksulluğa ve açlığa iten bir tutumu olduğunu savundu.

Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ortak açıklama yaparak, hükümeti bu tutumunu gözden geçirmeye çağırdı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, imzalı ortak açıklamada, “Çalışanları köle yapmanıza izin vermeyeceğiz” ifadelerine de yer verildi.

Sendikaların her yıl ekonomik ve sosyal haklarla ilgili düzenleme konusunda hükümetle toplu görüşme yapmasının yasa gereği olduğunu kaydeden Gökçebel, bu görüşmeye dair bilgi verdi.

Gökçebel, özellikle Maliye Bakanlığı ile 2008 sonrası çalışmaya başlayan kamu görevlilerinin sorunlarının çözülmesi için adım atılması hususunda mutabık kaldıklarını, protokol imzaladıklarını söyledi.

Tahir Gökçebel, görüşmede, eşel mobilin 2 aydan 6 aya çıkarılması, hayat pahalılığı hesaplamalarının güncellenmemesi, vergi matrahları, pahalılık, enflasyon, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, mal ve hizmetlerde artışlarla ilgili bazı tedbirlerin alınması için öneriler yaptıklarını belirtti.

Asgari ücretlilerin, 2008 sonrası emeklilik menfaatlerinin ve 2011 sonrası çalışanların alım güçlerinin kötüleşmemesi, üst gelirlilerle gelir makasının açılmaması için de önerilerde bulunduklarını aktaran Gökçebel, sorumlu sendikacılık anlayışla, diyalog yoluyla çalışma barışını korumaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Maliye Bakanlığı müsteşarı ile yaptıkları teknik görüşmede bu önerileri sözlü olarak izah ettiklerini, yazılı şekilde de ilettiklerini ifade eden Gökçebel, hükümet adına kendilerine iletilen cevabın “çalışanlarla dalga geçme” niteliği taşıdığını savundu.

Gökçebel, sendikaların önerdikleri hiçbir maddeye olumlu yaklaşılmadığını iddia ederek, vergi adaletsizliği, 2008-2011 sonrası kayıplar, hayat pahalılığı etkisi, hatta kadınların doğum izninde yaşanan anomaliler konularının hiçbirisinde düzenleme yapılmayacağının kendilerine yazılı olarak da bildirildiğini savundu.

Bu tutumun çalışanları yoksulluğa ve açlığa ittiğini savunan Gökçebel, hükümeti “vurdumduymazlıkla” da suçladı.

Kamuda yetkili sendikaların hükümetin bu anlayışına karşı cuma günü saat 10.00’da Maliye Bakanlığı önünde protesto ateşini yakacaklarını belirten Tahir Gökçebel, “Ya bu tutumunuzu gözden geçirin ya da istifa edip ülkenin önünü açın” dedi.