Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), 2-8 Kasım Dünya Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bölümü’ne tıbbi malzeme bağışı yapıp, çocuklara hediye dağıttı.

Kamu-İş Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hür-İş Federasyonu ve Kamu İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bağış etkinliğinde yaptığı konuşmada, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Bağış organizasyonunun mimarının Kadın Dayanışma Komitesi olduğunu belirten Serdaroğlu, çok kutsal bir görev yürüten bölüm doktoruna teşekkür etti. Serdaroğlu, “2–8 Kasım Dünya Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Kadın Dayanışma Komitemizin böyle bir duyarlılığa imza atmış olmasından dolayı, komitemize özellikle teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günün mimarı onlardır.” dedi.

Ahmet Serdaroğlu konuşmasının devamında toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çekerek, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için sadece hükümetin değil, iş insanlarının, sendikaların ve toplumun tüm kesimlerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Serdaroğlu, “Duyarlı tüm vatandaşlarımızın şunu bilmesini isterim. Her şeyi hükümetten beklememeliyiz. İş insanlarımız, sendikalarımız ve toplumun tüm kesimleri olarak daha fazla katkı sağlamamız gerekiyor. Doktorlarımızın, hastanelerimizin ve sağlık kuruluşlarımızın ihtiyaçlarına hep birlikte destek olmalıyız. Bu, toplumsal bir sorumluluktur.” diye konuştu.