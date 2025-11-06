Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı üçüncü duruşmada, otelde yakınlarını kaybeden aileler ifade veriyor.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Türkiye saatiyle 10.30’da başlayan duruşmada, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) de davaya katılım talep etti.

Duruşmada, Nehir Çevik’in babası Yoksuli Çevik şikayetçi olduğunu dile getirirken; Aras Aktuğralı’nın annesi Afet Aktuğralı kamu görevlilerinden şikayetçi olduğunu ve mahkeme heyetine güvenmek istediğini söyledi. Aras Aktuğralı’nın babası Murat Aktuğralı da, “Çıkan rapor göstermiştir ki imza sahibi ve makamda oturan herkes sorumludur.” diyerek, suçluların tutuklanarak cezalarını çekmelerini istedi.

Ali Karasel’in eşi Fatma Karasel, adalet istediğini; İzcan Nurluöz’ün babası İhsan Nurluöz, her imzanın bir suç olduğunu, kamu görevlilerinin tümünden şikayetçi olduklarını ve hepsinin tutuklanması gerektiğini kaydetti.

Aykan Ekiz’in babası Murat Ekiz ise, “Tümünden şikayetçiyim, adalet istiyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum.” dedi.

Nehir Çevik’in annesi Safiye Çevik ve Rehberlik öğrencisi Müzeyyen Gökçen’in annesi Özlem Gökçen de adalet isteklerini dile getirirken, depremde İsias Otel’de kızı ile eşini kaybeden Can Ahmet Yeniçeri “Kamu görevlilerinden şikayetçiyim. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Tutuklanmalarını ve olası kast istiyorum.” dedi.

Depremde eşi ve iki kızını kaybeden Ozan Dağlı, kamu görevlilerinin tutuklu yargılanmalarını; Doruk ile Alp Akın’ın amcası Ali Akın kamu görevlilerinin attıkları imzaların yükünü taşıyarak cezalarını çekmelerini istedi.

Fahri Arkar’ın babası Ramadan Arkar, “Binanın yapımında imza atanların hepsinin suçu var şikayetçiyim.” derken; Osman Çetintaş’ın babası Nafi Çetintaş tüm kamu görevlilerinden şikayetçi olduğunu söyledi ve tutuklanmalarını istedi.

Selin Karakaya’nın babası Enver Karakaya, “Kamu görevlilerinden şikayetçiyim. Bugün mahkemeden ellerini kollarını sallayarak çıkmamalılar.” dedi; Fahri Arkar’ın annesi Şeniz Arkar, Havin Kılıç’ın babası Recep Kılıç, Perihan Çetiner’in babası Mehmet Çetiner ve Doruk ile Alp Akın’ın babası Osman Akın da kamu görevlilerinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Evren Çavdır, Havva Çaldır ve Elvin Çavdır’ın dayısı, milletvekili Teberrüken Uluçay da mahkemede ifade vererek, “Adalet bekliyoruz. Bolu Kartalkaya’da alınan emsal kararların sizlere motivasyon olmasını bekliyoruz.” dedi.

Serin İpekkçioğlu’nun babası Sertaç İpekçioğlu ise, ruhsatın geçerlilik süresi konusunda “96 yılında binaların yapımına ilişkin bir afet yönetmelik çıktı 2001 yılındaki ruhsat bu yönetmeliğe göre neden verilmedi?” diye sordu.

Doruk ile Alp Akın’ın annesi Ayşe Akın da, “Atılan imzaların adaletle sonuçlanmasını istiyorum. Sanıkların derhal tutuklanmasını istiyorum. Kamu görevlilerinden şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.