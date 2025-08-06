Kalkanlı'da bugün bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 33 yaşındaki Jamshaıd Rasheed yaklaşık 7 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Kalkanlı'da faaliyet gösteren bir narenciye paketleme fabrikasının damında güneş paneli kurulumu yapan Rasheed aydınlatma saçının kırılması sonucu 6.85 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Jamshaıd Rasheed, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, B.İ.(E-33) ve A.A. (E-31) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.