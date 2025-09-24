Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Kahve Dünyası ana sponsorluğu ve Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlediği Lefkoşa Maratonu 12 Ekim Pazar gün koşulacak.

“En özel adımımız" sloganıyla düzenlenen maratondan elde edilecek tüm gelir özel gereksinimli bireyler için Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılması amacıyla bağışlanacak.

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu, Çocuk Koşusu, 4 kilometrelik halk koşusu ve 10 ile 21 km kategorilerinde düzenlenecek.

-Kayıtlar 29 Eylül Pazartesi başlıyor

Maratona kayıtlar, belediye binası önünde, 29 Eylül – 11 Ekim tarihleri arasında hafta içi 08.30-16.00; cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında ve www.lefkosamaratonu.com adresinden çevrimiçi olarak yapılabilecek.

21 km saat 07.00’de, 10 km saat 07.30’da Çocuk Koşusu saat 09.40’ta ve 4 km Halk Koşusu saat 10.30’da başlayacak.

Çocuk Koşusuna kayıt ücretsiz iken; 4 km için 250 TL, 10 km için bin 750 TL ve 21 km için 2 bin 250 TL kayıt ücreti alınacak. 10 ile 21 km için son kayıt tarihi 10 Ekim Cuma saat 16.00, Çocuk Koşusu ile 4 km Halk Koşusuna ise son kayıt tarihi 12 Ekim Pazar 09.30 olarak belirlendi.

-Çocuk Koşusu ikinci kez koşulacak

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’nda geçen yıl ilki gerçekleştirilen Çocuk Koşusunun ikincisi bu yıl yine 6-12 yaşındaki çocuklar için düzenleniyor. Çocuk koşusuna kayıtlar ücretsiz olarak yapılacak.

4 kilometre için yaş sınırının olmadığı maratonda 10 Km ve 21 Km Yaş Kategorileri

18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş ve 60 üzerinden oluşuyor.

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu, KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Saka Su ile Pro Temizlik yan Sponsorluğu, Puma Sporcu Kit Sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G sponsorluğu, Radyo Juke Radyo Sponsorluğu yanında Saydam & Co, Onbaşı İşletmeri Ltd, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Trucks Trading Ltd, Elite Hospital, Kale Boya ile Özmerhan Automotive katkıları ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin gönüllü hakem desteği ile düzenleniyor.