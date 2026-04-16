Türkiye’nin Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin dün Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırı sonucu sekizi öğrenci, biri öğretmen olmak üzere dokuz kişinin hayatını kaybetmişti. 13 kişi de yaralanmıştı.

Saldırganın “eski emniyetçi” babası Uğur Mersinli tutuklandı, annesi ise gözaltına alındı.

Okul saldırısında yaşamını yitiren beşinci sınıf, 11 yaşındaki sekiz öğrenci ile matematik öğretmeni Ayla Kara bugün düzenlenen cenaze törenin ardından defnedildi.

Tören sırasında çocuklarının aile fertleri gözyaşı döktü.