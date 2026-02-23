Uzun süren görüşmelerin ardından onay yasa tasarısı 27 kabul, 20 ret oyuyla Meclis’ten geçti

Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülen “KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” yaklaşık 8 saatlik görüşmenin ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi, yarın saat 10.00’da denetim gündemiyle toplanacak.

-Baybars

Onay yasa tasarısına ilişkin söz alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, protokole ilişkin yalnızca teknik aksaklıklara değil, onay yasasıyla Meclis’e getirilen metnin Anayasa’ya aykırılığına ve rekabet hukukuna uygun olmamasına itiraz ettiklerini söyledi.

Baybars, bu eleştirilerin sadece muhalefet tarafından değil, komiteye katılan paydaşlar, sendikalar, oda ve birlik temsilcileri ile toplumun farklı kesimleri tarafından da dile getirildiğini kaydetti.

Baybars, “Eğer bu metin Anayasa’ya uygunsa ve herhangi bir eksiklik içermiyorsa, neden ek protokole ihtiyaç duyuluyor? Sorunluysa ve anayasal açıdan sakatlık varsa, neden geçirilmek isteniyor?” diyerek hükümete soru yöneltti.

Bu protokolün onaylanmasıyla hemen yürürlüğe girmeyeceğini belirten Baybars, gerekli hazırlıkların yapılmamasını eleştirdi.

Baybars, protokolün diplomatik yollarla karşı tarafa bildirildiği tarihte yürürlüğe gireceğini, Türkiye Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylanmış olmasının tek başına yürürlük için yeterli olmadığını ifade etti. Baybars, protokolün 11. maddesine atıfta bulunarak bu hususun metinde açıkça yer aldığını söyledi.

Kamu kurumlarının yetkilerinin başka şirketlere devredilmesini eleştiren Baybars, bugün gelinen noktada ek protokolle sorunların giderileceğine ne toplumun, ne kurumların, ne de protokolün uygulayıcısı olacak Telekomünikasyon Dairesi ile ticari paydaşlar olan internet servis sağlayıcılarının güveni bulunduğunu savundu.

Baybars, protokol metninin yalnızca bilgiye sunulmasının değil, içeriğinde de Anayasa’ya aykırı hükümler bulunduğunun defalarca dile getirildiğini, buna rağmen gerekli düzeltmelerin yapılmadığını söyledi.

Bugün gelinen noktada Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Telekomünikasyon Dairesi yönetiminin de protokole ilişkin ciddi çekinceleri bulunduğunu kaydeden Baybars, herhangi bir fizibilite çalışmasının yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Baybars, “Yasaya saygılı olması ve Anayasa’ya uygun davranması gereken sizlersiniz.” diyerek hükümete tepki gösterdi. Baybars, veri güvenliğine ilişkin çekincelerini dile getirerek, verilerin nerede depolanacağı ve güvenliğin nasıl sağlanacağı sorularını yöneltti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülen maddelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceği ve ardından ek protokol yapılacağı yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

Barçın, protokolün bu haliyle Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesinin doğru olmadığını savunarak, bu yaklaşımın Türkiye Cumhuriyeti’ni de zor durumda bırakacağını ileri sürdü.

Anayasa’ya aykırılık iddiası bulunan bir protokolün bu haliyle yürürlüğe giremeyeceğini belirten Barçın, böyle bir durumda ek protokolle düzeltme yapılamayacağını, baştan Türkiye Cumhuriyeti ile yeni bir protokol müzakere edilmesi gerektiğini söyledi. Barçın, Anayasa’ya aykırı olduğunu kabul ettikleri bir metnin Meclis’ten geçirilmemesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri bu şekilde yürütmesinin sağlıklı olmadığını savunan Barçın, Arıklı’nın kamuoyunu doğru bilgilendirmediğini iddia etti.

Başbakan Ünal Üstel’i de eleştiren Barçın, protokollerle Türk Telekom’a tanınan bazı yetkilerin anayasal egemenlik alanına müdahale anlamı taşıdığını savundu. Barçın, ihtiyaç halinde mevzuat değişikliklerinin ancak Cumhuriyet Meclisi’nin iradesiyle yapılabileceğini, hiçbir protokolle Meclis’in hangi yasayı yapıp yapmayacağının belirlenemeyeceğini ifade etti.

-Arıklı

Onay yasa tasarısına ilişkin son sözü alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “yabancı şirket” nitelemesine tepki göstererek, söz konusu şirketin Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olduğunu söyledi.

Türk Telekom’un KKTC genelinde yaklaşık 8 bin kilometre fiber altyapı döşeyeceğini kaydeden Arıklı, şirketin büyük ve güçlü bir yapı olduğunu, fizibilite raporunun güncellendiğini belirtti. Türk Telekom’un geçmişte Telekomünikasyon Dairesi’ne her zaman destek verdiğini ifade eden Arıklı, şirketin “düşman gibi" gösterilmesine ve itibarsızlaştırılmasına tepki gösterdi.

Veri güvenliğine de değinen Arıklı, veri depolama altyapısının KKTC’nin kontrolünde olacağını, uzun vadede ülkede bir veri saklama merkezi kurulmasının şart olduğunu söyledi. Siber güvenlik konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği yapılacağını belirten Arıklı, siber saldırılara karşı sürekli takviye alınması gerektiğini ifade etti.

Bilişim alanında uluslararası hukuka dayalı bir bilişim hukukuna acil ihtiyaç bulunduğunu da kaydeden Arıklı, nitelikli insan kaynağının artırılması gerektiğini, tersine beyin göçüyle yurt dışındaki uzmanların ülkeye kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Arıklı, “Devlet e-devlet’e geçmezse ‘Bilişim Adası Kıbrıs’ hedefi hayata geçmez. Fiber altyapı bu hedefin temel unsurlarından biridir.” dedi.

Konuşmaların ardından fiber optik projesine ilişkin onay yasa tasarısı açık isim okunmak suretiyle oylanarak 27 kabul 20 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis’te ayrıca Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı da oylanarak, oy çokluğuyla kabul edildi.