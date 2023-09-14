Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Polis memuru Nadime Öztürk Eren, zanlıların “KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklandıklarını söyledi. Polis, Ali Nazifi Abdulaziz’n 30 Eylül 2022, Olusoji Olowak Smith’in 26 Haziran 2019, Bruno Tazana Kambamba’nın ise 12 Mart 2023 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede yasal statüsü bulunmayan zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı Olusoji Olowak Smith, KKTC’ye öğrenci olarak geldiğini, 2 yıl okula devam ettiğini ancak ailesi pandemine öldüğü için okulu bırakıp çalışmaya başladığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, 3 zanlının da tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.