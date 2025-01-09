(Kamalı Haber-) KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Oygül Islyanova bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Süleyman Gürtaç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Ocak 2025 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde devriye gezen polis ekiplerinin zanlıyı şüpheli görerek, kimlik kontrolü yaptığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının 14 Mart 2024 tarihinden itibaren toplam 1031 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, Özbekistan uyruklu zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, İçişleri Bakanlığına bağlı Muhaceret Dairesinden bilgi alınacağını ifade ederek, bir gün ek süre isledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.