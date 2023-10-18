KAÇAK VEYA USULSÜZ FAALİYET SÜRDÜREN EMLAKÇILARA KİM DUR DİYECEK?

Kıbrıs Manşet olarak geçtiğimiz hafta Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga'nın açıklaması üzerine İçişleri Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur'u emlak sektöründe yaşanan sıkıntılara karşı gereğini yapması yönünde harekete geçmeye çağırmıştık.

Çağrılarımız hâlen karşılık bulmazken, Profit Real Estate isimli şirketin kısa bir süre önce tabelasında yapmış olduğu değişiklik sonrasında yaşanan gelişmeler, bir kez daha yapmış olduğumuz haberlerle dikkat çektiğimiz noktaların haklılığını ve ivedilikle karşılık bulması gerektiğini ortaya çıkardı.

Şirketin bu yaptığı değişikliğin yasal bir zemini olup olmadığı merak konusu olurken, ilgili şirketin hakkında ortaya konulan iddiaların sorumluluğu tüm çağrılarımıza rağmen harekete geçmeyen mercilerde olduğunun bir kez daha altını çizeriz.

Öte yandan dün edindiğimiz bilgilere göre; Girne' de bulunan bir taşınmaz mal Asia Investment Ltd. tarafından Özmerhan Construction Ltd. ‘ye satıldı.

Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından tüm satış işlemleri onaylanarak 16/04/2019 tarihinde satılan taşınmaz mal, yeni ve yasal sahibi Özmerhan Construction tarafından da 28.06.2023 tarihinde 1 yıl süre ile İzzet Köle’ye kiralandı.

Profit Real Estate isimli şirket bahse konu taşınmaz malı eski sahibi aracılığı ile kiralamaya çalıştığı ve taşınmaz malın eski sahibinin ise yasal kiracı pozisyonunda bulunan İzzet Köle' yi de taşınmaz malın içerisine girmesini engellediği yine edindiğimiz bilgiler arasında.

Ülkenin emlak sektörü gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini Kıbrıs Manşet'te dile getiren kayıtlı emlakçılarımız, sadece emlak sektörünü değil diğer tüm sektörlerin de yaşanan sorunlardan etkileyeceğini aktardı.

Defalardır gündeme taşıdığımız ve emlak sektöründe yaşananlar ülkemizin kanayan yarası haline gelmişken, vatandaşlarımız ile kayıtlı emlakçılarımızın talebi üzerine yetkili mercilere gereken girişimi yapmaları yönünde hatırlatma yapıyoruz.