Japonya'nın Gunma eyaletindeki Maebaşi Belediyesinin ilk kadın başkanı Ogawa Akira, evli bir çalışanıyla "gizlice ve pek çok kez otelde buluştuğu iddialarını" kabul ederek görevinden istifa etti.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre "Ogawa'nın üst düzey astıyla gizlice ve pek çok kez otelde buluştuğu" iddiaları sonrası Maebaşi Belediyesine 10 binden fazla şikayet telefonu geldi.

Maebaşi Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, artan tepkiler sonrası hafta içinde Ogawa hakkında güvenoyu önergesinin müzakere edileceği bildirildi.

Sunulacak önerge öncesi Ogawa, Meclis Başkanı Tomita Kimitaka'ya gönderdiği mektubunda, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Ogawa, "Belediye başkanlığından ayrılıp eylemlerimin sorumluluğunu üstlenmenin benim için en iyisi olduğuna karar verdim." ifadesini kullandı.

- "Yanlış anlaşılmalara yol açan pervasız davranışlar"

Ogawa, evli astıyla bir ilişkisi olmadığını savunarak belediye meclisi üyelerinin istifa çağrılarını uzun süredir reddetmişti.

Tepkilerin yükselmesi üzerine Ogawa, yaptığı açıklamada, şubattan bu yana "erkek astıyla 10'dan fazla kez gizlice otelde buluştuğunu" kabul etmişti.

Ogawa, "Çalışanımla birkaç kez otele gittiğim doğru. Romantik bir ilişki olmasa da yanlış anlaşılmalara yol açan pervasız davranışlarımdan dolayı derinden pişmanım." demişti.

- İlk kadın belediye başkanı

1 milyon 950 bin nüfuslu Gunma eyaletinin başkenti Maebaşi şehri 330 bin nüfusa sahip. Ogawa, Şubat 2024'te iktidar koalisyonunun desteklediği rakibi Yamamoto Ryu'yu mağlup etmişti.

Ogawa, 1892'de kurulan Maebaşi şehrinde ilk kadın belediye başkanı ünvanını elde etmişti. Daha önce avukatlık yapan Ogawa, 2011'de siyasete atılarak Gunma Eyalet Valiliği Meclisine seçilmişti.