Japonya ve Danimarka başbakanları, iki ülke arası stratejik partnerliğin derinleştirilmesini kapsayan mutabakat imzaladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Görüşmeye ilişkin ortak açıklamaya göre ikili, Japonya ve Danimarka arasında stratejik partnerliği derinleştirmeyi kapsayan mutabakatı kabul etti.

Söz konusu mutabakata göre siyaset, güvenlik ve ekonomi dahil geniş yelpazede ikili stratejik işbirliği güçlendirilecek.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Frederiksen, ekonomi güvenliği alanında Japonya ve Danimarka'nın işbirliğine ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Danimarkalı Başbakan, Hint-Pasifik güvenliği ile Avrupa güvenliğinin birbiriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Japon Başbakan ise, "Kurala dayalı ve serbest bir uluslararası düzenin güçlendirilmesi için aynı fikirdeki ülkelerle işbirliğini güçlendirmek önemli." dedi.

İki ülkenin, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için işbirliğindefikir birliğine vardığı da aktarıldı.