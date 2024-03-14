Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’a, Kıbrıs’ta temaslarını sürdürürken barış isteyen Kıbrıs halkının sesine kulak vermesi çağrısında bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kıbrıs’ta statükodan beslenen siyasi parti ve sivil toplum kurumlarının, varlıklarını devam ettirmek adına, ayrılıkçı politikalar peşinde koştuklarını”, “bunun Kıbrıslıların gerçek iradesi olmadığını” öne sürdü.

“Kıbrıs’ın kuzeyinde ayrı egemenlik hakkı talebiyle ortaya konan görüşler, ülkeyi bölmeye dönüktür. “ diyen İzzet İzcan, “Kıbrıs’ta bulunacak çözümün BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde olması gerektiğini savundu.

İzcan, “Federal birleşik Kıbrıs, Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet edecek yegane çözümdür.“ dedi

Görüşme masasının 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması gerektiği düşüncesini de paylaşan İzcan, tarafları geçmişteki başarısızlıklara saplanıp kalmadan ileriye bakmaya çağırdı.

“Sorun çözülmezse herkes yoluna.“ yaklaşımının doğru bir yaklaşım olmadığını dile getiren İzzet İzcan, BKP’nin Kıbrıs sorununun tüm Kıbrıslıların insan haklarını dikkate alarak, erken bir zamanda çözülmesini talep ettiğini vurguladı.