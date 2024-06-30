TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Selçuk, Menderes ve Balıkesir Susurluk'taki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere, dün başlayan İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarına gece de müdahale edildiğini hatırlatarak, "An itibarıyla her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum." dedi.

Yangın çıkış sebeplerinin valilik ve kolluk güçleri tarafından araştırılmaya devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinde çıktığını söylemiştik, ilgili kişiler gözaltında. Dün yine İzmir'de risk grubunda 6 adet yangın vardı, Çeşme'deydi birisi de. Çeşme yangını bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda. Ben buradan ister bilinçli ister bilinçsiz, hata ya da ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını belirtmek istiyorum. Bu konunun telafisi yok. Can ve mal kaybı gibi sonuçlara yol açabilecek. Bunları engellemek adına çok yoğun mücadele oluyor." diye konuştu.

Yumaklı, Menderes'te yaklaşık 150, Selçuk'ta da 350 hektarlık alanın yangından etkilendiğini dile getirerek, tamamen söndürme çalışmaları bittiğinde yangında ne kadarlık bir alanın hasar gördüğünün tespitinin yapılacağını söyledi.

Yumaklı, Türkiye'deki diğer illerde de şu anda aktif herhangi bir yangın olmadığını aktararak, her gün çıkan yaklaşık 30 ya da 40 yangının içerisinde üst risk grubu olarak nitelendirdikleri 8 ila 10 yangının olduğunu ve bu anlamda erken müdahalenin önem taşıdığını ifade etti. Bakan Yumaklı, Selçuk'taki yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilmediğini sözlerine ekledi.