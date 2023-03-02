Güzelyurt’ta dün D.M.(E-28) ve A.T’nin (E-23) yetkili makamdan izinsiz eski maden ticareti yaptıkları tespit edildi. Bahse konu şahısların tutuklandığı, kullanımlarındaki araçta yapılan kontrolde yaklaşık 260 kilo hurda malzeme bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.