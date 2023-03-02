Güzelyurt’ta dün D.M.(E-28) ve A.T’nin (E-23) yetkili makamdan izinsiz eski maden ticareti yaptıkları tespit edildi. Bahse konu şahısların tutuklandığı, kullanımlarındaki araçta yapılan kontrolde yaklaşık 260 kilo hurda malzeme bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.
İzinsiz eski maden ticareti yapan iki kişi tutuklandı
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