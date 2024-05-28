Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Başbakan Ünal Üstel’in, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile görüşüp, sorunları çözmesi gerektiğini belirtti.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, yazılı açıklamasında, hükümetin sorunları çözmek yerine, hayvancı ve üreticilerle çatışarak, ekonomik kaos yarattığını öne sürdü.

Hayatın pahalılaşmasının tek sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu savunan İzcan, üretimi yok ederek kalkınmanın mümkün olmadığına işaret etti ve Başbakan Ünal Üstel’e yönelik eleştirilerde bulundu.

“Üretici sektörlerinin girdi maliyetlerini düşürün” diyen İzcan, dışardan et getirerek, ithalata dayalı bir modelle ülkeye ucuzluk getirilmeyeceğini kaydetti, “Emek ve üretime dayanmayan bir ekonomik model, ülkede işsizlik ve göçü artırır” ifadelerini kullandı.