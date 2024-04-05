Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmede, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, olumlu ve yapıcı bir tavır takınmasını talep etti.

İzcan, Parti basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede, kendisine Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili öneriler sunulduğunu ve olumlu yanıt verdiği yönündeki açıklamasına dikkat çekerek, Tatar’ın “negatif tavır takınarak süreci berhava etmemesini” istedi.

“Sorunun çözümü BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde olmak zorundadır “ diyen İzcan, “Ayrılıkçı ve statükocu politikalarda ısrar etmek hiç kimsenin çıkarlarına uygun değildir “ ifadesini kullandı.

BKP’nin federal birleşik Kıbrıs temelinde, bağımsız, özgür Kıbrıs’ı savunmaya devam edeceğini dile getiren İzzet İzcan, tüm çözüm yanlısı güçleri birlikte hareket etmeye çağırdı.