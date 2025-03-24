İzzet İzcan BKP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilci atamasının önemli bir gelişme olduğunu dile getirerek, “4 yeni kapının açılması, ara bölgede güneş tarlasının kurulması ve komitelerin oluşumunu geciktirmeyiniz." dedi.

Hükümeti “federasyon öldü” söylemiyle halkı aldatmaya çalışmakla suçlayan İzcan, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisinin Kıbrıs’ta yürüteceği faaliyetlerin BM kararları çerçevesinde olacağını görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da eleştiren İzcan, Temmuz ayında yapılacak zirve için ciddi hazırlıklar yapılmasının şart olduğunu kaydetti. İzcan, Kıbrıs sorununun uluslararası bir sorun olarak BM’nin gündeminde olduğunu da belirterek, en erken zamanda barışa ulaşılmasını diledi.