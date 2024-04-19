Tarım Dairesi tarafından yapılan analizlerde ithal elma ve ithal domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Analiz edilen yerli ürünlerin tümü temiz çıktı.

Daireden verilen bilgiye göre, 5-18 Nisan arasında ithal ürünlerden alınan 38 numunede yapılan analizde, 2 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Grany türü elmalar, REE Cahide Kılıç firmasının isteği üzerine menşeine iade edildi. Non Foods’a ait Domates-8 ise firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden alınan 27 numunenin 27’si de temiz çıktı.