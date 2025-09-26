İtfaiye Haftası Etkinlikleri kapsamında, artan kan ihtiyacına katkı yapmak amacıyla Polis Genel Müdürlüğü’nde bugün kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kan bağışına; itfaiye mensuplarının yanı sıra, PGM-Bölüm Müdürlükleri’nde çalışan polisler ve vatandaşlar da katılarak destek verdi.

Açıklamada, “Kan Ver, Umut Ol” sloganı ile insan hayatının korunması ve devamı için gerekli kanın teminine katkı yapan itfaiye ve polis mensuplarının, asli görevlerine ek olarak kan bağışında da bulunarak sosyal sorumluluklarını yerine getirdikleri kaydedildi.