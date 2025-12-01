İtfaiye Müdürlüğü, temizlik ve ısınma amaçlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu, ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrol dışına çıkıp, yangına sebebiyet verebileceğini yineledi.

Yazılı açıklamasında, yangın önleyici tedbirleri hatırlatarak, ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uyulmasının önemini vurgulayan itfaiye, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğini kaydetti; duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen; 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmasını istedi.

Gaz ocakları, gaz ile çalışan soba ve şofbenlerin tüp bağlantı hortumlarının yılda birkaç kez sabun köpüğü ile sızdırmazlık testine tabi tutulması ve yıpranmış hortumların yenisi ile değiştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Gaz hortumlarının uzunluğu en fazla 1,5 metre olmalıdır. Ayrıca hortumların her iki ucuna, gaz saatinin çıkış yeri ile soba veya gaz ocağının giriş kısımlarına kelepçe takınız.” denildi.

Muhtemel gaz kaçağı durumunda, elektrik prizlerinin açılmaması gerektiği vurgulanarak, içeride biriken gaz sıkışması nedeniyle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girilmemesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, “Elektriği şalterden kapatın, kapı ile pencereleri açın ve bir süpürge alarak ortamda biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iş yeri, bina ve konutlarda bulunan bacaların (otel ve restoran bacaları 3 ayda, şömine, fabrika ve evlerin bacalarının ise senede 2 kez) temizlenmesi gerektiği hatırlatılarak, ev ve işyerlerinde kullanılan priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağı vurgulandı.

“Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devreye ve yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.” denilen açıklamada, davlumbaz içerisinde bulunan filtrede biriken yağların iki ayda bir (kullanım sıklığına göre bu süre kısaltılabilir) temizlenmesi halinde, yangın riskinin önlenebileceği kaydedildi.

Açıklamada tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları görüldüğünde, 188 Elektrik Arıza ihbar hattının araması rica edildi.

Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisinin, bakımının, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yapılması halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasının önleneceği belirtildi.

Açıklamada, “Motorlu araç, işyeri ve ikametgahlarımızın içerisinde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.” denildi.