İtfaiye Müdürlüğü, zamanında tedbir almanın yangını söndürmekten daha kolay olduğunu belirterek, alınması gereken tedbirleri bildirdi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, temizlik ve ısınmak amaçlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, bu kurala uyulması istendi.

“Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir.” denilen açıklamada, kış aylarında çıkabilecek yangınlara karşı, “halı, perde, yatak ve koltuk gibi kolay alevlenebilecek eşyalar ile kurutulacak kıyafetler şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından en az 3 metre uzakta tutulmalıdır. Isınmak için kullanılan şömine ve odun sobalarının söndüğünden emin olunmalı ve temizliklerinin düzenli aralıklarla yapılması olası bir yangını önleyecektir.” ifadelerine yer verildi.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini, yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması uyarısında bulunulan açıklamada; şömine, odun sobası ve mangal yakmak için ani parlayan yanıcı maddelerin (tiner, benzin v.b.) kullanılmaması ayrıca mangal yapılacak alanın etrafında kolay yanabilecek maddelerin (tahta, kumaş, kereste v.b.) ve yangına sebebiyet verebilecek yanıcı maddelerin bulunmaması gerektiği belirtildi.

Ev ve işyerlerinde kullanılan priz çoğaltıcılarına fazla akım tüketen cihazların takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

- “Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı”

“Fazla akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve fazla akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Gaz ocakları ve gaz ile çalışan sobaların, şofbenlerin tüp bağlantı hortumlarını yılda birkaç kez sabun köpüğü ile sızdırmazlık testine tabi tutunuz. Yıpranmış hortumları yenisi ile değiştiriniz. Gaz hortumlarının uzunluğu en fazla 1,5 metre olmalıdır. Ayrıca hortumların her iki ucuna, gaz saatinin çıkış yeri ile soba veya gaz ocağının giriş kısımlarına kelepçe takınız.

Gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz durumda elektrik prizlerini açmayınız. İçeride biriken gaz sıkışması nedeniyle, kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın ve kapı ile pencereli açın. Son olarak ise, bir süpürge alarak ortamda biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Araçlarınızın içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”