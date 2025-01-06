KKTC’de geçen hafta 11 yangın, 19 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 30 Aralık -5 Ocak tarihlerini kapsayan rapora göre, belirtilen süredeki yangınlarda toplam zarar miktarı 992 bin TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri, “elektrik kaynaklı kısa devre, gaz kaçağı, baca ve davlumbaz içerisinde biriken yağların ısınarak alevlenmesi, elektrik tesisatının yüklenmesi, yakıt sızıntısı ve söndürülmeden dökülen mangal kömürlerinin çöpleri, çöp bidonunu ve samanları tutuşturması” olarak kaydedildi.

Özel servis olayları ise, “asansörde ve trafik kazasında aracı içerisinde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, su kuyusuna düşen ve bahçe telleri arasına sıkışarak mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, dağın yamacında mahsur kalan oğlakların kurtarılması, su tahliyesi, evin çatısında mahsur kalan kedinin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” şeklinde sıralandı.